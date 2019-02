Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Diez (ots)

Diez. Am 13.02.2019 gegen ca. 16:35 Uhr teilen zwei Zeuginnen eine Verkehrsunfallflucht mit. Diese ereignete sich in der Wilhelmstraße in Diez vor der Bäckerei Fuhr. Der flüchtige PKW-Fahrer streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Laut Angaben der Zeuginnen soll es sich um ein großes schwarzes Fahrzeug mit dem Teilkennzeichen FRI- handeln. Der männliche Fahrer soll ca. 50 - 60 Jahre alt sein und graue Haare haben. Aufgrund des Schadensbildes hat das flüchtige Fahrzeug vermutlich einen Schaden am rechten Außenspiegel und an der rechten vorderen Felge.

Die Polizei in Diez bittet um Hinweise. Tel.: 06432-6010

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



