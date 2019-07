Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190709.5 Kiel: Versuchter Raub auf 88-Jährigen - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am Montag, den 8. Juli, versuchte ein unbekannter Mann gegen 11:15 Uhr einem 88-Jährigen die Geldbörse zu entreißen.

Der Geschädigte fuhr mit seinem Rollstuhl in den Fahrstuhl seines Wohnhauses in der Schauenburgerstraße 9. Dabei wurde er von hinten von einem Mann gepackt. Der Unbekannte versuchte, die Geldbörse aus der Hemdtasche des Geschädigten herauszuziehen. Der Angegriffene hielt daraufhin den Arm des Täters fest, welcher weiterhin versuchte, die Geldbörse zu entreißen. Als der Geschädigte nicht aufgab, hielt der Täter ihm ein Messer an den Hals und verlangte die Geldbörse. Da der Angegriffene dennoch nicht nachgab, floh der Täter in unbekannte Richtung.

Er wird folgendermaßen beschrieben: männlich, westeuropäisch, sportlich, schlank, zirka 185 cm groß. Zu dem Alter und der Bekleidung konnten keine Angaben gemacht werden.

Zeugen wenden sich bitte unter 0431-160 3333 direkt an die Kripo.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell