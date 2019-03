Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Das Land hat entschieden: Geld für neues Polizeigebäude im Ennepe-Ruhr-Kreis kommt!

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

"Gute Nachricht für die Sicherheit im EN-Kreis", verkündet Landrat Olaf Schade.

Der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises wurden nun mehr die Gelder für den Neubau eines modernen zentralen Polizeigebäudes zur Verfügung gestellt! Damit ist der Kreis vorne bei der Umsetzung der Vorgaben des Innenministers des Landes NRW, Herbert Reul, die Polizei modern und zukunftsorientiert unterzubringen. Es sind Büroflächen für ca. 250 Bedienstete, eine Leitstelle, eine Polizeiwache und ein neues modernes Gewahrsam zu errichten. Garagen und Stellflächen für Dienstkraftfahrzeuge, ebenso wie ausreichende Parkplätze für Besucher und Bedienstete. Insgesamt wird eine Grundstücksfläche von ca. 10.000 - 15.000 qm benötigt, um so die erforderliche Bürofläche von ca. 8.000 - 9.000 qm, wie auch die erforderliche Anzahl von Stellplätzen realisieren zu können. Die derzeitig genutzten Liegenschaften entsprechen seit Langem nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Sicherheitsausstattung und Technik. Im Vordergrund stehen zu dem die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter saubere und moderne Umkleideräume, Aufenthaltsräume und Büros zu bekommen. All dies soll an einem zentralen Ort im Städtedreieck Ennepetal/ Gevelsberg/Schwelm umgesetzt werden. Nach Prüfung und Abwägung möglicher Alternativen hat sich das IM NRW für eine EU-weite Ausschreibung mit der späteren Vergabe an einen Investor als das wirtschaftlichste, zielführendste und zeitgünstigste Verfahren entschieden. "Diese Entscheidung kann ich untermauern; dieses Verfahren hat sich in den letzten Jahren mit dem Bau und der Inbetriebnahme der neuen Polizeiwache in Hattingen durchaus bewährt."

