Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300719-717: Führerschein nach Alkoholunfall einbehalten

Gummersbach (ots)

Weil er nach eigenen Angaben einem Reh ausgewichen ist, landete am frühen Dienstagmorgen (30. Juli) ein 30-jähriger Autofahrer auf der Talbeckestraße im Straßengraben; weil der Mann unter Alkoholeinfluss stand, ist er nun zunächst seinen Führerschein los. Gegen 04.10 Uhr war der Meinerzhagener auf der Talbeckestraße in Richtung Marienheide gefahren, hatte im Anschluss an eine Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren und war in einen angrenzenden Straßengraben gefahren - den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Weil der Mann unter Alkoholeinfluss stand - bei einem Vortest zeigte das Gerät einen Wert von über 1 Promille an - ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmte den Führerschein.

