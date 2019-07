Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290719-715: Einbrecher scheiterten an Tresor

Gummersbach (ots)

Ein Geldinstitut an der Gummersbacher Straße in Niedersessmar stand in der vergangenen Nacht (29. Juli) im Visier von Einbrechern. Den Kriminellen gelang es um kurz nach Mitternacht ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, um anschließend in die Geschäftsstelle einzudringen. Dort rückten sie einem Tresor mit einem Trennwerkzeug zu Leibe, konnten ihn aber trotz ihrer Bemühungen nicht öffnen, so dass sie ohne Beute vom Tatort flüchteten. Verdächtige Beobachtungen in dem Bereich teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 mit.

