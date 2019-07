Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290719-714: Versuchter Einbruch in Spielhalle

Gummersbach (ots)

In eine Spielhalle an der Dieringhauser Straße wollten Unbekannte am frühen Montagmorgen (29. Juli) einbrechen. Gegen 04.05 Uhr hatten die Einbrecher an einer Nebeneingangstür der Spielhalle mit einem Hebelwerkzeug angesetzt. Als sie dabei einen Alarm auslösten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

