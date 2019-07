Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290719-713: Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten

Wiehl (ots)

Stark alkoholisiert ist am Sonntagabend (28. Juli) in Drabenderhöhe ein 65-jähriger Autofahrer mit dem Gegenverkehr kollidiert; die Polizei stellte den Führerschein sicher. Gegen 18.50 Uhr hatte der Mann aus Wiehl die Straße Burzenland befahren und war in einer Rechtskurve so weit nach links geraten, dass er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Die Beifahrerin des entgegenkommenden Wagens zog sich hierbei eine leichte Verletzung zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 65-Jährigen, so dass neben einer Blutprobenentnahme auch die Sicherstellung des Führerscheins erfolgte.

