Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280719-710: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Morsbach (ots)

In der Nacht auf Samstag (27. Juli) wollten Einbrecher in einen Kindergarten in der Hahner Straße einbrechen; dabei lösten sie allerdings einen akustischen Alarm aus, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Gegen 01.00 Uhr hatten die Täter zunächst einen Zaun überklettert und im Anschluss ein auf der Rückseite des Kindergartens gelegenes Fenster aufgehebelt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell