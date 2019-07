Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280719-711: Festnahme nach Handyraub

Radevormwald (ots)

Auf der Ispingrader Straße wurde einem 17-Jährigen aus Radevormwald am Samstagmorgen (27. Juli) das Handy geraubt - die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen 21-jährigen Radevormwalder als Tatverdächtigen festnehmen. Der Geschädigte war zu Fuß gegen 01.40 Uhr auf der Ispingrader Straße in Richtung Innenstadt, als ihm im Bereich der Kreuzung mit der Bahnhofstraße zwei junge Männer entgegenkamen. Die beiden stellten sich dem 17-Jährigen in den Weg, rissen ihm das Handy aus der Hand und schlugen auf ihn ein. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei in der Radevormwalder Innenstadt einen 21-Jährigen antreffen, der der Personenbeschreibung entsprach; das geraubte Handy konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Da der Verdächtige erheblich unter Alkoholeinfluss stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme; er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell