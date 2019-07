Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280719-708: Urlaubsabwesenheit zu Einbruch genutzt

Engelskirchen (ots)

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses in Engelskirchen-Ründeroth nutzten Einbrecher zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (24. Juli) und 09.30 Uhr am Freitagmorgen aus. Als eine Nachbarin nach dem Rechten schauen wollte, musste sie feststellen, dass Einbrecher das gesamte Haus durchsucht und den Inhalt der Möbel zum Teil auf dem Boden verteilt hatte. Um in das Haus zu gelangen waren die Einbrecher auf einen Balkon geklettert und hatten anschließend die Balkontüre aufgebrochen. Hinweise bitte an das Kriminalkomissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

