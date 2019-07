Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280719-706: Einbrecher flüchteten ohne Beute

Marienheide (ots)

Gegen 15.00 Uhr am Freitag (26. Juli) haben Einbrecher versucht in ein Einfamilienhaus an der Brucher Straße einzusteigen; zwei verdächtige Männer flüchteten. Die Einbrecher konnten ein in Kippstellung befindliches Kellerfenster öffnen - an der verschlossenen Kellertüre scheiterten Sie jedoch mit einem Aufbruchsversuch, so dass sie ohne Beute wieder davon zogen. Ein Zeuge hatte die vermutlichen Täter gegen 15.00 Uhr im Gartenbereich des Hauses bemerkt. Sollten Sie in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brucher Straße bemerkt haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Stellen Sie in ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen fest, melden Sie dies bitte umgehend der Polizei unter der Rufnummer 110. Einbrecher benötigen für ihre Taten nur wenige Minuten - eine frühzeitige Alarmierung der Polizei erhöht die Chancen Einbrecher noch vor Ort zu schnappen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell