Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 27.07.2019 - 703: Bergneustadt, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß mit Unfallflucht

Bergneustadt (ots)

Am 27.07.2019 wurde der Polizei in Bergneustadt in der Löhstraße ein offenbar nach Verkehrsunfall beschädigter Steuerungskasten der Telekom gemeldet. Bei der Unfallaufnahme wurden Teile des verursachenden Autos aufgefunden. Über diese Teile konnte dann auch der zugehörige Wagen ermittelt werden. Bei der Befragung des Fahrers zum Unfallzeitpunkt, eines 60-jährigen Mannes aus Bergneustadt, stellte sich dann heraus das dieser zum einen erheblich unter dem Einfluß von Alkohol stand, dafür aber zum anderen sicherheitshalber keinen Führerschein hatte. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell