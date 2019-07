Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260719-701: Nach Unfall geflüchtet

Radevormwald (ots)

Vermutlich beim Rangieren hat am Donnerstag (25. Juli) ein unbekanntes Fahrzeug in der Mermbacher Straße einen roten Ford Kuga beschädigt und ist anschließend davon gefahren, ohne sich um dem Schaden zu kümmern. Der Geschädigte hatte den Ford Kuga gegen 05.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Firma KSM Castings in einer Parktasche abgestellt. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand sich an der rechten Fahrzeugfront ein deutlicher Unfallschaden. Aufgrund des Schadenbildes könnte ein LKW beim Rangieren gegen den Wagen gestoßen sein. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell