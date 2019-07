Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall Sinninger Straße (B 475)

Emsdetten (ots)

Am späten Freitagabend (12.07.2019), um 23.50 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Saerbecker mit einem Pedelec in Emsdetten die Sinninger Straße in Richtung Saerbeck. In Höhe der Bushaltestelle vor der Kreuzung Kettelerstraße/Lütkenfelde stürzte der alkoholisierte Mann und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Der 25-jährige Saerbecker gab zum Sturz an, dass ihn ein schwarzer Pkw, vermutl. Jeep, abgedrängt habe. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder Kennzeichen konnte er nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten unter der Telefonnummer 02572/9306-4415.

