Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots)

Unbekannte Täter wollten am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag (16.07.2019) in eine Schnellreinigung an der Breite Straße einbrechen. An der Tür des Geschäftes setzten sie mehrfach ein Hebelwerkzeug an. Zahlreiche Hebelmarken verrieten, dass die Täter zunächst nicht locker ließen. Die Zugangstür hielt aber allen Versuchen stand. Die Diebe gelangten nicht in das Gebäude. Der Schaden an der Tür beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

