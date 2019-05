Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vier Fensterscheiben eines Schulzentrums beschädigt

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 07:00 Uhr, vier Fensterscheiben an der Fassade eines Schulzentrums in der Unterfeldstraße in Karlsruhe-Neureut. Der Täter benutzte vermutlich eine Präzisionsschleuder und schoss damit jeweils ein Loch in die äußere Fensterscheibe. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Bereits am 08.05.2019 und am 20.05.2019 war es jeweils zu Sachbeschädigungen von Fensterscheiben in dem oben genannten Schulzentrum gekommen. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.200 Euro.

Ein Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen kann nicht ausgeschlossen werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gerne telefonisch, unter der Nummer 0721/967180, entgegen.

