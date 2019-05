Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Dieb hat es erneut auf Baumaschinen abgesehen

Karlsruhe (ots)

Insgesamt 12 Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter erbeutet, als er in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Baucontainer in der Gravelottestraße in der Pforzheimer-Südstadt aufbrach. Der Dieb öffnete vermutlich mit Hilfe einer Brechstange den verschlossenen Container. Die im Behälter aufbewahrten Baumaschinen nahm der Dieb in der Folge an sich.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311in Verbindung zu setzen.

