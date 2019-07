Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten/Fahrraddiebe/Vorsicht geboten

Emsdetten (ots)

In der Fahrradsaison haben Zweiraddiebe Hochkonjunktur. Auch in Emsdetten wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Diebstähle von Fahrädern, Pedelecs oder E-Bikes gemeldet. Die Polizei hat im gesamten Stadtgebiet, häufig in Wohngebieten, derartige Fälle registriert. Auffällig ist eine Besonderheit. Die Diebe schauten offensichtlich auch in Garagen und Schuppen, ob sich darin fahrbare Untersätze befinden. Wiederholt wurden Räder, insbesondere hochwertige Pedelecs, aus geschlossenen oder offenstehenden Gebäuden entwendet. Die Polizei rät: Schließen Sie das Rad und den Rahmen Ihres Fahrrads stets an einem festen Gegenstand an, auch in Fahrradabstellräumen. Geeignet sind ausschließlich besonders massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Ziehen Sie an den Garagen/Schuppen die Tore und Türen nicht nur zu. Verschließen Sie auch diese immer. Schließen Sie auch in Gebäuden die Fahrräder ab. Nehmen Sie von den Pedelecs/E-Bike die abnehmbaren Computer/Displays ab- Damit sind die Räder für Diebe nur sehr schwer nutzbar.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell