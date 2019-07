Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in ein Wohnhaus

Rheine (ots)

Im Wohngebiet zwischen dem Burgsteinfurter Damm/Dechant-Römer Straße und der "Neue Stiege" haben sich in der Nacht zum Montag (15.07.2019) Einbrecher aufgehalten. Der oder die Täter betraten in der Zeit nach 00.30 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Stickenhover. Auf der Terrasse öffneten sie mit einem Werkzeug die Zugangstür und gingen dann in die Räume. Sie sahen sich scheinbar im gesamten Erdgeschoss nach Wertgegenständen um. Am Montagmorgen, gegen 06.00 Uhr, wurden die Bewohner durch einen offenstehenden Schrank auf den Einbruch aufmerksam. Die Diebe hatten unter anderem eine hochwertige Fotoausrüstung gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215.

