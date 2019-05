Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Betrunkener Autofahrer angehalten

Lorup (ots)

Die Polizei hat gestern Abend auf der Herwigstraße einen 45-jährigen Autofahrer angehalten, der betrunken am Steuer seines PKW saß. Der Mann fuhr in Schlangenlinien über die Fahrbahn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Als ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete der 45-Jährige Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.

