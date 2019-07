Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Autofahrer gesucht

15-Jährige stürzt bei Bremsmanöver mit Motorroller

Rees-Mehr (ots)

Am Freitag (12. Juli 2019) gegen 7.00 Uhr fuhr eine 15-jährige Jugendliche aus Hamminkeln mit einem Motorroller auf der Heresbachstraße in Richtung Rees. Hinter der Einmündung Bonekampstraße hielt ein vor ihr fahrender PKW plötzlich an. Die 15-Jährige bremste und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte sie aber auf die Fahrbahn. Aus dem PKW stieg zunächst ein Kind aus, welches zu einem Bus auf dem angrenzenden Marktplatz lief. Dann stieg auch der Autofahrer aus und kümmerte sich um die 15-Jährige. Anschließend fuhr er jedoch weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Die 15-Jährige blieb unverletzt. Der Roller und ihre Jacke wurden bei dem Sturz beschädigt.

Der Autofahrer war 1,80 bis 1,85m groß, hatte wenige Haare und braune Augen. Er hatte ein südeuropäisches Aussehen und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen Hose. Der Mann fuhr in einem schwarzen, großen PKW mit Klever Kennzeichen.

Der unbekannte Autofahrer wir gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell