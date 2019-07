Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Aluprofile entwendet

Drei Täter flüchten mit weißen Kastenwagen

Straelen - Auwel-Holt (ots)

Am Samstag (13. Juli 2019) gegen 15.00 Uhr fuhren drei unbekannte Täter an der Straße Holter Feld mit einem weißen Kastenwagen auf das Gelände einer Gärtnerei. Dort entwendeten sie Aluprofile, die sie in den Transporter luden. Zeugen beobachteten die drei Männer und sprachen sie an. Daraufhin flüchteten die Täter mit dem Transporter über den Ixweg und die Kevelaerer Straße in Richtung Straelen. Der Kastenwagen hatte ein Kennzeichen aus Herne (HER) und ein rotes Firmenlogo. Die Täter hatten ein osteuropäisches Aussehen und sprachen gebrochenes Deutsch. Alle waren Anfang 20 und trugen schwarze T-Shirts. Ein Täter war etwa 1,90m groß und sehr schlank. Die anderen beiden Täter waren etwa 1,70m groß.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

