Polizei Essen

POL-E: Essen: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Am frühen Samstagmorgen (29. Juni, 02.22 Uhr) ging eine Frau zu Fuß zum Bahnhof Altenessen. In Höhe des dortigen Kiosk sprachen zwei Unbekannte die Frau anzüglich an und begrapschten sie am ganzen Körper. Der Geschädigten gelang es, durch lautstarke Abweisung, sich von den Tätern zu entfernen. Sie sprach danach einen unbeteiligten Mann an und bat ihn, sie zu begleiten, was dieser auch tat. Die zwei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle kurze Haare, schmale Statur, sprach akzentfrei Deutsch, Bekleidung unbekannt 2. Person: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze helle Haare, rot/Blonder Vollbart, muskulöse Statur, sprach akzentfrei Deutsch, Bekleidung unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sowie der unbekannte Helfer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon 0201/8290. uf

