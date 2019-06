Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickbetrüger warten vor Bankfiliale auf Seniorin - Eine Festnahme - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Trickbetrüger warteten gestern Nachmittag (27. Juni) zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr auf eine Seniorin vor einer Bankfiliale an der Rüttenscheider Straße. Zuvor lockten die Betrüger sie mit einer miesen Masche. Eine unbekannte Frau nahm bereits vor Wochen Kontakt zu einer 80-jährigen Essenerin auf. Einmal kümmerte diese sich auch um die Reinigung ihrer Teppiche. Auch gestern besuchte die Dame mit weiteren zwei Männern die Seniorin an ihrer Wohnanschrift in Essen-Stadtwald. Die Fremden "begutachteten" einen Teppich in ihrer Wohnung und gaukelten ihr vor, dass diese mit Motten befallen seien und dringend gereinigt werden müssten. Die Kosten der Reinigung betragen insgesamt 20000 Euro. Als die ältere Dame äußerte, dass sie diese Summe nicht aufbringen könne, riet ihr das Betrüger-Trio gemeinsam zur nächsten Bankfiliale zu fahren und so viel Geld wie möglich abzuholen. Unter Druck gesetzt von den drei anwesenden Personen, stieg die 80-Jährige mit den Männern in einen schwarzen Mercedes ein. Die unbekannte Frau blieb zurück. In Rüttenscheid stieg der ältere Mann mit der Essenerin aus, gemeinsam betraten sie die Filiale. Der Mercedesfahrer wartete im Auto. Am Schalter versuchte die Seniorin den höchstmöglichen Betrag ihrer Konten zu bekommen. Der aufmerksame Bankmitarbeiter erfragte den Grund einer so hohen Bargeldsumme. Als er hörte, dass das Geld für eine Treppenreinigung gedacht war und zwei Männer vor der Filiale auf die Frau warten würden, wurde er skeptisch. Im sensibilisierenden Gespräch mit der Seniorin informierten sie gemeinsam die Polizei. Eingesetzte Streifenwagen entdeckten eine der beschriebenen Personen im schwarzen Mercedes. Durch einen sofortigen Zugriff, verhinderten die Polizisten eine mögliche Flucht und nahmen einen 22-jährgen Mann vorläufig fest. Die 80-jährige Dame wurde zunächst durch die Polizei und anschließend durch Familienangehörige betreut. Glücklicherweise ist es durch den aufmerksamen Bankmitarbeiter zu keinem Vermögensschaden gekommen. Der ältere Mann konnte flüchten. Er ist etwa 60 Jahre alt, zirka 175-180 cm groß, hat graue Haare, eine Halbglatze und eine kräftige Statur. Er hört womöglich auf den Vornamen "Karani". Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

