Polizei Essen

POL-E: Essen: Mädchen von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 27. Juni, auf der Hobeisenstraße sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallverursacher und nach Zeugen. Gegen 15 Uhr wurde auf der Hobeisensraße, etwa in Höhe der Hobeisenbrücke, eine 13-Jährige von einem Auto angefahren, als sie an einer Ampel die Straße überquerte. Das Mädchen wurde vom Außenspiegel eines silbernen Autos erfasst, das dann abbog und in unbekannte Richtung davon fuhr. Laut der 13-Jährigen habe eine ältere Dame den Unfall beobachtet und das Mädchen gefragt, ob alles in Ordnung sei. Die 13-Jährige ging zunächst nach Hause und erzählte ihrer Mutter von dem Unfall. Die Mutter brachte das Kind unverzüglich ins Krankenhaus. Hier musste das Mädchen stationär behandelt werden. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher - vermutlich eine silberne Limousine - und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Vor allem die unbekannte ältere Dame wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

