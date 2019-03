Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Einbrecher flüchten aus Gaststätte

Worms (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zwischen 00:30 Uhr und 01:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte im Berliner Ring. Die Täter gelangen durch Hochschieben eines Rollladens und Öffnen eines gekippten Fensters in die Gaststätte. Dort wurden drei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Zwei unbekannte Täter flüchteten vom Tatort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241-8520 entgegen.

