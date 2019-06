Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer festgenommen - Alkoholisiert, ohne Führerschein, ohne Zulassung, mit offenem Haftbefehl

Essen (ots)

45134 E.-Bergerhausen: Die Polizei hat am Donnerstag, 27. Juni, auf der Ruhrallee einen Autofahrer festgenommen, der gegen gleich mehrere Vorschriften verstoßen hat. Gegen 16.30 Uhr fiel einem Autofahrer auf der Wuppertaler Straße der in Schlangenlinien fahrende graue Ford mit polnischem Kennzeichen auf. Der Zeuge alarmierte die Polizei und folgte dem augenscheinlich alkoholisierten Fahrer. Auf der Ruhrallee, etwa in Höhe der Brücke über die A52, konnte ein Streifenwagen den Ford stoppen. Ein Alkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrer fiel positiv aus. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und der Ford C-Max nicht zugelassen ist. Die angebrachten polnischen Kennzeichen gehören zu einem anderen Auto. Und: Gegen den 41-Jährigen lag ein offener Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen eines Körperverletzungsdeliktes vor. Der 41-Jährige wurde daraufhin festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Arzt nahm ihm eine Blutprobe ab. /bw

