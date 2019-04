Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

In der Zeit vom 23.04. bis 25.04.2019 wurde in der Kilianstraße in Koblenz-Rübenach ein am Straßenrand geparkter PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-1032910.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

SB: PHK Fuhrmann

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.flz.fuehrungszentrale@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell