Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Transporter aufgebrochen

Werkzeugmaschinen entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 21.00 Uhr, und Sonntag (14. Juli 2019), 8.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Hoffmannallee eine Scheibe an einem weißen Opel Movano auf. Die Täter entwendeten von der Rückbank des Transporters rund 15 Baumaschinen wie Akkuschrauber und Winkelschleifer in Werkzeugkoffern. Der Transporter war in einer Hauseinfahrt geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

