Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Prügelei nach Beinaheunfall; Bispingen: Werkzeug von Firmenwagen geklaut; Buchholz/A.: Baggerschaufel entwendet; Bispingen: Münzautomaten geöffnet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.07.2019 Nr. 1

10.07 / Prügelei nach Beinaheunfall

Schneverdingen: Nachdem es an der Kreuzung Feldstraße/Hasenwinkel (Regelung rechts-vor-links) am Mittwochnachmittag fast zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen kam, soll der Vorfahrtsberechtigte ausgestiegen sein und sich an die Fahrerseite des anderen Pkw begeben haben. Dort habe er die Tür geöffnet und dem Fahrer mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, so die Aussage des mutmaßlichen Opfers. Der 32-Jährige bestritt, den anderen Beteiligten geschlagen zu haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

10.07 / Werkzeug von Firmenwagen geklaut

Bispingen: In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte von einem Transporter eine Motorsäge, eine Motorflex sowie eine Transportbox mit Akkuschrauber inklusive Akku. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße abgestellt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

09.07 / Baggerschaufel entwendet

Buchholz/A.: Unbekannte entwendeten in den vergangenen rund zwei Monaten eine Baggerschaufel (Mehrschalengreifer), die am Schleusenplatz am Allerweg abgelegt war. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

10.07 / Münzautomaten geöffnet

Bispingen: In der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 und Mittwoch, 06.30 Uhr öffneten Unbekannte auf dem Gelände einer Tankstelle an der Behringer Straße gewaltsam zwei Münzautomaten und entwendeten das Geld aus den Metallbehältern.

10.07 / Hotels im Visier von Einbrechern

Bispingen: In der Nacht zu Mittwoch drangen Einbrecher in Bispinger Ortsteilen in drei Hotels ein, zwei davon in Niederhaverbeck und eines in Oberhaverbeck. Dabei hebelten sie sowohl eine Kellertür als auch ein Fenster auf und überwanden ein Zylinderschloss. Im Gebäudeinneren wurden zum Teil weitere Türen aufgehebelt und sowohl Kellerbereiche als auch das Erdgeschoss durchsucht. Insgesamt erbeuteten die Täter eine geringe Menge Bargeld, Zigaretten und Tablet-PCs der Marle Apple. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

10.07 / Mit 1,12 Promille nach Norwegen

Harber: Nach einem Zeugenhinweis vom Autohof in Harber kontrollierten Polizeibeamte auf dem Rastplatz Lüneburger Heide Ost an der A 7 am Mittwochmorgen, gegen 07.05 Uhr einen Pkw aus Norwegen. Der 54jährige Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,12 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro und untersagten die Weiterfahrt in Deutschland.

01.07 / Bus kommt von der Fahrbahn ab

Walsrode / A27: Vermutlich infolge eines Sekundenschlafs des 54jährigen Fahrers kam bereits am Montag, 01.07.2019 ein Reisebus nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Der Vorfall ereignete gegen 15.50 Uhr auf der A 27, Fahrtrichtung Bremen, im Bereich Walsrode. Der Fahrzeugführer und die 24 Businsassen blieben unverletzt.

10.07 / Kind spielt am Herd und löst Feuerwehreinsatz aus

Munster: In einem Mehrfamilienhaus am Lärchenweg in Munster kam es am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr zu einer Rauentwicklung. Während die Mutter schlief, hatte ein Kleinkind den Herd eingeschaltet, auf dem ein Holzbrett lag. Das Brett verkohlte, wodurch die Wohnung verrauchte. Ein Löscheinsatz der angerückten Feuerwehren war nicht notwendig, durchlüften reichte aus. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell