Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.07.2019 Nr. 2

08.07 / Pumpe von Fischteichanlage gestohlen

Walsrode: Von einer Fischteichanlage am Bruchweg entwendeten Unbekannte am Montag, in der Zeit zwischen 18.30 und 20.00 Uhr eine benzinbetriebene Wasserpumpe im Wert von rund 230 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

08.07 / Grafitti: Lagerhalle beschmiert

Wietzendorf: Am vergangenen Wochenende brachten Unbekannte an der alten Siebdruckfabrik am Munsterweg auf einer Fläche von etwa 20 x 6 Metern in kräftigen Farben verschiedene Tags auf. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wietzendorf unter 05196/607.

09.07 / Motorradfahrer stürzt beim Abbiegen

Walsrode: Auf regennasser Fahrbahn kam am Dienstagmorgen, gegen 06.10 Uhr ein Motorradfahrer zu Fall, als er im Kreuzungsbereich der L190 in Walsrode abbiegen wollte. Der 27-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

09.07 / Vier Leichtverletzte bei Unfall auf B 3

Wietzendorf / B3: Ein 38jähriger Pkw-Fahrer übersah am Dienstag, gegen 09.50 Uhr ein entgegenkommendes Fahrzeug, als er im Begriff war, an der Anschlussstelle Soltau Süd nach links auf die Autobahn in Richtung Hamburg zu fahren. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich der Verursacher und seine neunjährige Insassin sowie der 50jährige Unfallgegner und dessen elfjähriger Mitfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

