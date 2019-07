Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Täter flüchtet mit PKW

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (15. Juli 2019) gegen 4.00 Uhr öffnete ein unbekannter Täter an der Straße Zur Alten Kirche ohne Aufbruchspuren einen weißen VW Crafter und einen grauen Mercedes C-Klasse. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Der Besitzer sah den Täter vom Fenster aus, als dieser sich in den geöffneten VW beugte. Er klopfte an die Fensterscheibe und der Täter rannte daraufhin zu einem PKW, mit dem er flüchtete. Entwendet wurde nichts.

Bei dem Täter handelt es sich um einen kleinen, jungen Mann, der ein rotes Oberteil trug.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

