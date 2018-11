POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.11.2018. Täter brechen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Sterntaler, 27.11.2018, 14:15-19:15 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang über eine Tür. In dem Haus wurden alle Räume nach offensichtlichen Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter insbesondere Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter 05341/1897-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell