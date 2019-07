Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Exhibitionismus

Jugendlicher onaniert vor junger Frau und flüchtet mit dem Fahrrad

Uedem (ots)

Am Sonntag (14. Juli 2019) gegen 10.30 Uhr war eine junge Frau zu Fuß auf der Mühlenstraße in Richtung Ostwall unterwegs. Ein Jugendlicher fuhr mit einem Fahrrad an ihr vorbei und folgte ihr anschließend bis zu einem Parkplatz am Ostwall. Als die Frau dort am Kofferraum ihres Autos stand, sah sie wie der Jugendliche sich entblößte und onanierte. Die Frau schrie laut, dass er verschwinden solle. Daraufhin flüchtete der Jugendliche mit dem Fahrrad in Richtung Nordwall. Er war 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75m groß und hatte eine schmale Figur. Er trug eine silberfarbene oder graue, viereckige Brille, einen schwarzen Kapuzenpullover - die Kapuze war über den Kopf gezogen - sowie eine dunkelblaue Jeanshose. Der Jugendliche fuhr ein Herrenfahrrad.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

