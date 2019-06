Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld: Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten wenige tausend Euro

Homberg (ots)

Malsfeld Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter - Täter erbeuten wenige tausend Euro Tatzeit: Mittwoch, 19.06.2019, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2019, 16:20 Uhr Ein 71-jähriger Malsfelder fiel in der letzten Woche auf falsche Microsoft-Mitarbeiter herein. Die Täter konnten mit den erlangten Daten wenige tausend Euro erlangen. Am 19.06.2019 wurde der 71-Jährige angeblich von der Firma Microsoft aus Washington angerufen. Der Anrufer teilte ihm mit, dass es Probleme mit seinem Internetrechner geben würde. Die Probleme seien bei den E-Mails und dem Online-Banking, der Computer wäre mit einem Virus infiziert. Der Anrufer wollte dies wieder in Ordnung bringen. Das Gespräch dauerte über sechs Stunden, wobei der Anrufer sehr überzeugend klang und den 71-Jährigen dazu brachte, dass er Kontodaten und Personaldaten herausgab. Wenig später überprüfte der 71-Jährige das betreffende Konto und stellte fest, dass von dem Konto das Guthaben und der eingeräumte Kreditrahmen abgebucht wurden.

Tipps der Polizei: - Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

