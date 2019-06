Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannter Täter stiehlt Handys aus Geschäft

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl von Handys aus Fachgeschäft Tatzeit: Mittwoch, 26.06.2019, 11:50 Uhr Mindestens ein unbekannter Täter stahl gestern Vormittag drei Handys aus einen Fachgeschäft in der Bahnhofstraße. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum des Geschäfts, nahm sich drei ausgestellte I-Phones und rannte mit diesen drei Geräten aus dem Geschäft. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten, schlanken Südländer mit kurzen dunklen Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er ein carmouflagefarbenes T-Shirt und eine graue Kappe. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Polizeipräsidium Nordhessen

