Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Frabnkenhain: Brand an einer Teermaschine

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Frankenhain Brand einer Teermaschine Brandzeit: Dienstag, 25.06.2019, 19:45 Uhr Im Bereich der Neubaustrecke der A 49, im Katzbachtal, geriet gestern Abend eine Gussasphaltierungsmaschine in Brand. Der Brand konnte von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden. Bei Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Autobahnstrecke riss bei der Maschine ein Hydraulikschlauch, wodurch Hydrauliköl freigesetzt wurde. Dieses Öl fing dann sogleich an zu brennen. Im Verlaufe schmorrten bei zwei Gasflaschen (hiermit wird der Asphalt erhitzt) die Schläuche ab. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr schnell mittels Feuerlöscher abgelöscht. Die beiden Gasflaschen wurden zum herunterkühlen in ein Wasserbad gelegt. Der entstandene Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

