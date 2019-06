Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: 10 Luftdruckgewehre aus Schaustellerwagen gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Schaustellerwagen Tatzeit: 23.06.2019, 22:00 Uhr bis 24.06.2019, 11:00 Uhr 10 Luftdruckgewehre und Wechselgeld stahlen unbekannte Täter aus dem Warenlager einer Schießbude auf dem Alleeplatz. Die Täter brachen die verschlossene Tür zum Warenlager der Schießbude auf und entwendeten daraus die Gewehre sowie vorgefundenes Wechselgeld. Bei den Gewehren handelt es sich um Luftdruckgewehre der Marke Magolini Typ BM 70. Die Gewehre haben einen Holzschaft und können nur mit einem Luftdruckkompressor betrieben werden. Der Wert der Gewehre beträgt 18.000,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 25,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

