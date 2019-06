Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Versuchter Tankstelleneinbruch

Homberg (ots)

Neukirchen Verdacht des versuchten Einbruchs in Tankstelle Tatzeit: 23-06-2019, 03:10 Uhr In eine Tankstelle in der Niederrheinischen Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag einzubrechen. Die Täter beschädigten hierbei eine Scheibe der Eingangstür. Von einem Zeugen war um 03:10 Uhr festgestellt worden, dass von unbekannten Tätern die äußere Doppelscheibe der Eingangstür zur Tankstelle mit einem Stein eingeworfen worden war. Da die zweite Scheibe nicht zerstört war, konnten die Täter nicht in die Tankstelle einsteigen. Der Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

