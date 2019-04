Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkbänke und Grill entwendet

Meisenheim (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13. April wurden in Meisenheim aus einem Gartengelände am Schlossplatz zwei Parkbänke und ein Grill gestohlen. Die Bänke aus Massivholz mit Betonsockel wurden am Glanufer zerstört aufgefunden. Von dem Grillrost aus Edelstahl samt Galgen, Kette und Kurbel fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/9110.

