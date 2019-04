Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Plattform brennt am See im Grüttpark

Freiburg (ots)

Eine hölzerne Plattform am See im Grüttpark in Lörrach brannte am Montag. Gegen 16:25 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Eine Polizeistreife versuchte vor Eintreffen der Feuerwehr, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Das glückte nicht vollends, da die Unterkonstruktion des Steges auch schon Feuer gefangen hatte. Letztlich wurden durch die verständigte Feuerwehr die oberen Bretter entfernt und das Feuer konnte so gelöscht werden. Durch den Brand dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstanden sein. Wieso es dazu kam, ist derzeit noch unklar.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell