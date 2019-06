Polizei Bielefeld

POL-BI: Kradfahrer bei Unfall auf der BAB 33 schwer verletzt

Bielefeld (ots)

AK / BAB 33 - Gütersloh - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw auf der BAB 33 im Bereich der Anschlussstelle Künsebeck verletzte sich ein Kradfahrer am 27.06.2019, 23:25 Uhr, schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld mit seiner Kawasaki zunächst den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle in Richtung Brilon. Beim direkten Wechsel auf den linken Fahrstreifen beachtete er nicht den von hinten herannahenden PKW Mercedes eines 56-jährigen Karlsruhers, wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Anschließend schleifte der Pkw das Krad noch über eine Strecke von ungefähr 200 mit. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn massiv verunreinigt. Der 33-jährige Biker zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht werden musste. Der Pkw-Fahrer aus Karlsruhe blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Brilon komplett bis ca. 02:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr staute sich nur wenige hundert Meter zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell