Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Brand auf der A2 bei Veltheim

Bielefeld (ots)

Am 27.06.2019, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der A 2, Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen, zu einem Lkw-Brand. Ein 54jähriger aus dem Landkreis Celle fuhr mit seinem Gespann auf der Autobahn, als ein Reifen des Lkw DAF Feuer fing. Vom Reifen ausgehend breitete sich das Feuer auf das gesamte Gespann aus. Dem Fahrzeugführer gelang es noch, auf dem Seitenstreifen anzuhalten und das Führerhaus zu verlassen. Das vollständige Abbrennen des Lkw konnten aber weder er noch die alarmierte Feuerwehr verhindern. Durch das Einschreiten der Feuerwehr konnte zumindest verhindert werden, dass der Anhänger nicht völlig zerstört wurde. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A 2 in Fahrtrichtung Hannover zunächst komplett gesperrt werden. Später konnten wieder zwei Fahrspuren frei gegeben werden. Den Schaden an dem mit leeren Plastiktfässern beladenen Gespann und der Fahrbahn bezifferte die Autobahnpolizei Herford mit ca. 100.000 Euro. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Rückstau in der Spitze von ca. neun Kilometern.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell