Polizei Bielefeld

POL-BI: Tödlicher Unfall auf der A33 in Paderborn

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / BAB33 - Am Donnerstagnachmittag, den 27.06.2019, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 33 zwischen Paderborn Elsen und Paderborn Zentrum, mit einer tödlich verletzten Person.

Gegen 14:09 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrer aus dem Wetteraukreis in Hessen mit seinem Pkw Ford Galaxy den rechten Fahrstreifen der A33 in Richtung Brilon. Vor einer Baustelle hatte sich ein Rückstau gebildet. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Pkw-Fahrer auf den Sattelauflieger eines 58jährigen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern auf. Der 25-Jährige wurde durch Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug geborgen. Er erlag trotz notärztlicher Versorgung noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der Sachschaden wird zurzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme musste die A33 zwischen den Anschlussstellen Paderborn Elsen und Zentrum voll gesperrt werden. Gegen 17 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 5 km Länge.

