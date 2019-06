Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Am Dienstagnachmittag (25.6.) kam es in Löhne an der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Skoda-Fahrer aus Löhne beabsichtigte in Höhe der August-Griese-Gesamtschule vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Königstraße loszufahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Vlotho mit ihrem Polo die Jahnstraße in dieselbe Richtung. Als sie sich in Höhe des rechtsseitig stehenden Skoda-Fahrers befand befuhr dieser plötzlich vom Fahrbahnrand los. Es kam zu einem Zusammenstoß auf der Fahrbahn. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 7.000 Euro. Um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich die Verkehrsteilnehmer selber.

