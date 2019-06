Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer stoßen zusammen

Arnsberg (ots)

Zwei Fahrradfahrer stießen am Montag auf der Kreuzung Lindenhof / Hockenbergstraße / Unterm Breloh zusammen. Die beiden Arnsberger verletzten sich bei dem Unfall. Gegen 21.45 Uhr fuhr ein 57-jähriger Radfahrer über den Lindenhof in Richtung Unterm Breloh. Als ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Kreuzung kreuzte, kam es zum Zusammenstoß. Der Mann war auf der Hockenbergstraße in Richtung Wagenbergstraße unterwegs. Die beiden Unfallbeteiligten stürzten vom Fahrrad. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der jüngere Mann wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Fahrer ins Krankenhaus.

