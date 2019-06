Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bänke beschädigt

Brilon (ots)

Die neu aufgestellten Bänke einer Grundschule an der Scharfenberger Straße beschädigten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende. Zwischen Freitag und Samstag hebelten die Vandalen die Sitzflächen mit einem dicken Aust aus den Halterungen. Die Bänke waren erst vor wenigen Wochen im Rahmen der 72-Stunden-Aktion aufgebaut worden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell