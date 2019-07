Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Betrug

Nordwalde (ots)

Mit einer dreisten Masche sind Anfang des Monats Betrüger in Nordwalde aufgetreten. Zwei derzeit noch unbekannte Männer, etwa 20 und 45 Jahre alt, waren bei einem Unternehmer erschienen und hatten sich nach Altreifen erkundigt. Die könnten sie gewerblich entsorgen und das zu einem günstigen Preis. Einen Tag später kam es zur Übergabe von 100 Reifen. Zudem verkaufte der Geschäftsmann den Beiden etwa eine Tonne Altmetall, so dass er nur noch einen kleinen Betrag draufzahlen musste. Die beiden Männer luden das Metall und die Reifen in einen Sprinter und fuhren davon. Mehrere Tage später machte der Nordwalder einen unerwarteten Fund. Unweit des Verladeortes lagen die Reifen im Straßengraben. Das mit der gewerblichen Entsorgung hatten sich die Betrüger nur ausgedacht. Die Reifen waren sie los und das Metall werden sie wohl zu Geld machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den beiden Betrügern aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. Die Polizei warnt vor dieser Masche und bittet um besondere Vorsicht.

