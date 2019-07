Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260719-700: Zwei Einbrüche zur Tageszeit

Wiehl, Engelskirchen (ots)

In zwei Einfamilienhäuser ein Wiehl-Forst und Lindlar-Vellingen sind Unbekannte im Verlaufe des Donnerstags (25. Juli) eingestiegen. In der Ortsstraße in Wiehl schlugen die Einbrecher in der Zeit zwischen 07.00 und 19.45 Uhr zu. Um in das Haus zu gelangen, rissen sie einen vor einer Terrassentüre befindlichen Rolladen ab und zerstörten anschließend das Fensterglas der Terrassentüre mit einem Stein. Danach durchwühlten die Einbrecher viele Schränke und stahlen zumindest eine Armbanduhr. In Lindlar-Vellingen lag die Tatzeit zwischen 15.00 und 19.00 Uhr. Hier stiegen die Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus ein und durchsuchten es; ob sie bei ihrem Streifzug durch das Haus Beute gemacht haben, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Stellen Sie verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten fest, dann melden Sie dies bitte umgehend der Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

