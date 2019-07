Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260719-697: Alarmanlage verscheucht Diebe

Radevormwald (ots)

Die Alarmanlage eines Vespa-Rollers hat in der vergangenen Nacht (26. Juli) Unbekannte in die Flucht getrieben. Gegen 00.15 Uhr hatte die Alarmanlage des in der Straße "Am Kreuz" abgestellten Kleinkraftrollers ertönt. Als der Halter aus dem Fenster schaute, erkannte er noch zwei etwa 170 cm große Männer, die über einen Zaun kletterten und über die Elberfelder Straße in Richtung der alten Bahntrasse flüchteten. Beide Männer waren dunkel gekleidet, wobei einer der Unbekannten ein Tanktop trug. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

